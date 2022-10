È stata pubblicata, nel corso del fine settimana, la nuova classifica internazionale dedicata ai corsi di specializzazione post laurea in tema di sport management. La rivista “Sport Business International” da oltre 10 anni si occupa di fare un monitoraggio di tutti i corsi accademici, con almeno 5 anni di continuità, dedicati al mondo dello sport e lo fa attraverso interviste a diplomati, a distanza di 3 anni dal titolo, e studio delle proposte formative.La pubblicazione ha diverse categorie: la principale dedicata alla qualità generale del percorso formativo proposto e delle sezioni speciali dedicate ad aree geografiche specifiche, all’impatto sulla carriera, al gradimento degli studenti o ai corsi online.L’edizione 2022 della classifica ha visto per l’Italia un protagonista assoluto nel masterSport – Master in Management dello Sport System che è risultato come miglior Master Italiano, 2° miglior Master Europeo e 12° miglior Master al Mondo per qualità generale. I premi al corso ideato da Marco Brunelli nel 1996 non sono però finiti qui infatti ha ottenuto menzioni come Miglior Master al Mondo per impatto sulla carriera dei partecipanti e come 2° Master Europeo e 5° Master al Mondo per soddisfazione e gradimento dei partcipanti.Pubblicazione completa disponibile qui:Matteo Masini, coordinatore del masterSport: “Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati avuti quest’anno. Siamo all’interno della pubblicazione annuale di Sport Business dalla sua prima edizione ed è uno onore essere citati nuovamente tra i migliori al mondo in categorie diverse.Confermarsi a questi livelli è sempre più complicato, la concorrenza, come si può vedere dalla crescente presenza di corsi statunitensi nelle prime posizioni, è sempre più agguerrita ed è uno stimolo a cercare di migliorarsi costantemente.Questo importante riconoscimento arriva a pochi giorni dall’inizio di un nuovo capitolo della nostra storia. Siamo pronti, infatti, ad abbracciare una nuova sfida che riteniamo possa darci ulteriore slancio e nuove opportunità di sviluppo. Tra qualche giorno avrà inizio, con la pubblicazione del bando di selezione, l’edizione 2023 del masterSport – 27° della nostra storia – che sarà la prima realizzata in collaborazione tra Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e il nostro storico partner Università degli studi di San Marino. Con il Dipartimento di Economia di Modena “Marco Biagi”, nel corso degli ultimi mesi, abbiamo immaginato una proposta formativa rinnovata nei contenuti, ancor più completa e sempre più legata all’attualità dello scenario sportivo nazionale ed internazionale.Il sistema sportivo dovrà affrontare, nei prossimi anni, momenti di forte cambiamento legati alle nuove abitudini delle persone, al sempre maggiore valore del tempo e alle sfide di nuove forme di intrattenimento. La nuova proposta formativa è stata strutturata per dare ai partecipanti conoscenza sempre più ampie sul settore, strumenti di lavoro e spirito critico così da permettere ai partecipanti di essere pronti ad entrare nel sport business diventandone protagonisti.Tornando sul riconoscimento appena ricevuto dobbiamo ringraziare innanzitutto il gruppo di professionisti che dalla prima edizione si mette a disposizione in aula portando esperienza, conoscenze e passione; un grazie va poi a partner e istituzioni sportive e accademiche che ci hanno sempre sostenuto e ovviamente a tutti i partecipanti di questi quasi 30 anni che con il loro impegno ed il loro successo professionale permettono al master di ricevere questo tipo di premio anno dopo anno.”Informazioni sulla nuova edizione e sul bando per i 25 posti disponibili per il 2023: www.mastersport.org