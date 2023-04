In Brasile tutti vogliono Carlo Ancelotti come nuovo commissario tecnico. L'allenatore italiano, quest'oggi reduce dal 6-0 rifilato dal Real Madrid al Valladolid, è continuamente stuzzicato sul tema dalla stampa e la risposta è sempre la stessa: c'è un contratto in essere con i Blancos fino al 2024.



"Non so cosa farò in futuro, ma lo dico per l'ultima volta: ho un contratto fino al 2024 con il Real Madrid e voglio arrivare fino al termine - ha ammesso l'ex Milan in conferenza stampa -. Se il Real Madrid è felice del mio lavoro posso restare qui pure fino al 2034".