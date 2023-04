C’è una nuova inchiesta per delle plusvalenze sospette. Questa volta non riguarda la Juve ma altri tre club di Serie A: Lazio, Roma e Salernitana. Le società sono sotto inchiesta per alcuni movimenti che si presume irregolari di calciatori dal 2017 al 2022 dopo che la Guardia di Finanza ha perquisito le sedi dei club, sequestrando documenti.



Tra gli indagati ci sono, tra gli altri, Claudio Lotito, Igli Tare, James Pallotta, Dan Friedkin e Ryan Friedkin. Ma chi sono i 18 calciatori coinvolti? Eccoli nella nostra GALLERY