Il budget resterà lo stesso sul mercato di gennaio per la Juventus. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, si compra un terzino (sale il giovane Fresneda del Valladolid), soltanto in caso di uscite (McKennie resta il maggior indiziato).



Un gran finale rafforzerebbe la posizione di Allegri e Cherubini. In caso contrario, in estate sarà rivoluzione anche nell’area sportiva. Antonio Conte o un allenatore emergente per la panchina (occhio a Dionisi del Sassuolo). Da Cristiano Giuntoli (d.s. del Napoli) a Giovanni Carnevali (a.d. del Sassuolo) per i quadri dirigenziali.