Pep Guardiola vuole Leonardo Bonucci da anni. Lo cerca, lo vede come pedina perfetta della sua difesa al Manchester City che avrà bisogno di un altro innesto ma anche questa volta l'operazione non si farà. Questo il verdetto del contatto che c'è stato nelle ultime ore: visti i rallentamenti nell'infinita trattativa per Koulibaly, il Man City ha mosso i propri passi per sondare ancora la situazione Bonucci in difesa.





La Juve da parte sua è stata molto chiara: nessuna possibilità che Leonardo vada via, anzi è un intoccabile del progetto. Così come lo stesso Bonucci non vuole più lasciare il club bianconero come fatto con destinazione Milan in passato, si è reso conto dell'errore e non farà passi indietro. Ringrazia e declina ogni approccio, l'offerta non è stata neanche presa in considerazione o trasformata in trattativa. Bonucci resterà e ha promesso a Pirlo di aiutarlo al massimo in questa prima stagione.