Ecco ad esempio come Berardi è riuscito a raccogliere la seconda palla che, nella stessa azione, ha infilato poi nel sette. Ranocchia correndo all’indietro respinge di testa con poca forza e nella direzione sbagliata un lancio lungo, infastidito da Babacar.: l’Inter è lunghissima. A quel punto l’attaccante calabrese fa una giocata pazzesca contro una delle migliori difese del campionato.(più in generale un’intera azione)(Ricordiamo che dei suoi 10 gol in campionato, Politano ne ha segnati 7 dalla 30^ giornata in poi). Il talento di Berardi oggi come oggi è molto carsico.Bisogna aggiungere che Berardi ha segnato sempre molto su rigore. Anche quest’anno, su quattro gol, due vengono dal dischetto (contro Lazio e Crotone). Andiamo allora a vedere l’altra rete stagionale su azione.. Ma il carattere distintivo più sostanziale e macroscopico rispetto al gol di sabato scorso è questo: il modulo di partenza,. Ecco un movimento che Berardi fa con Iachini ma che porta con sé dai tempi di Di Francesco. Sopra la prima punta Matri, nel tridente. Non è dunque per contraddirmi che cito questo gol.La domanda da porsi è dunque questa:Mantenendo questa nuova direzione all’interno di una società che lo ha educato, ‘imprigionato’, atteso e sopportato, o in un altro scenario? Interessante paradosso:, qualora l’esterno spagnolo dovesse lasciare Milano, cosa non improbabile. Il gioco dei rossoneri a questo punto subirebbe un cambiamento importante, nella misura in cui. Suso possiede una dote che Berardi non ha spiccatamente: il dribbling. Prendiamo ancora la partita contro l’Inter: Berardi ne ha tentato solo uno (Politano ad esempio già 4).. Questo è il motivo stesso per cui. Inoltre quei tagli profondi di cui si è parlato sopra sono perlopiù sconosciuti a un esterno come Suso, che tende sempre a volere il pallone sui piedi, col rischio poi di isolarsi e confinarsi su un lato solo del campo.Poi proprio per quel che abbiamo detto intorno all’uso del piede debole,. Sarà meno specializzato negli skills lungo la fascia, però. In caso di necessità Gattuso potrebbe infatti usarlo come sottopunta, in tandem con il centravanti prescelto. Berardi è un esterno eclettico, dunque, in grado ricoprire all’occorrenza più di un ruolo sul fronte d’attacco (non dimentichiamoci che ha fatto anche l’esterno sinistro al Sassuolo)., invece, se è vero che ritroverebbe il proprio maestro, Berardi (salvo stravolgimenti nella rosa), una situazione nuova per lui e a cui non è abituato. Non ha il carattere di Defrel, bisogna dire anche questo, però dovrebbe fare i conti con la stagione di Cengiz Ünder e con l’oggetto misterioso Schick, su cui Di Francesco vorrà ancora lavorare in versione esterno. Se il secondo è più abile di testa e in prospettiva forse più duttile di Berardi, il turco classe ’97 grazie alla sua incredibile rapidità sa prepararsi il tiro in un lampo (esempio supremo il gol di Cagliari), cosa che riesce più difficile al neroverde, per certi versi più goffo in situazioni come queste qui sotto.. Per giunta, se c’è un ruolo nell’attacco giallorosso che è stato a lungo un rebus per il Di Fra, questo è proprio il ruolo che ricopriva egregiamente il suo pupillo al Sassuolo. In quest’ottica, allora, la partita di domenica sera al Mapei Stadium tra Sassuolo e Roma potrebbe essere un altro (l’ultimo a disposizione) banco di prova per il talento classe ’94 di Cariati Marina.Un’appendice, in conclusione, sulla partita del Meazza. Quando sostengo che. Va bene, la punizione è di Politano, ovvio. Però com’è arrivato fin lì il Sassuolo? Una ripartenza micidiale (vedi sotto) dove ritornano tutti gli elementi che abbiamo analizzato sopra:. Significativo che a contrastare Berardi ci vada il terzino opposto: D’Ambrosio.Ma l’imprevedibilità di Berardi in quella posizione è data proprio dalle sue competenze pregresse, dalla sua(in Germania ad esempio Müller viene chiamato der Raumdeuter, ‘colui che interpreta lo spazio’). E cosìCon la complicità di Ranocchia, naturalmente.