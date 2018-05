Autore del secondo gol del Sassuolo sull'Inter, Domenico Berardi parla a Premium Sport al termine del match: "Abbiamo passato un periodo difficile ma questo gruppo ne è uscito fuori con il lavoro, ci siamo salvati e ci tenevamo a finire il campionato nel migliore dei modi. E’ stata una stagione difficile anche per me per via degli infortuni. Ora mi sono un po’ ripreso e ci tengo a finire bene. Io vicino all’Inter in passato? Sono qui al Sassuolo e penso a questa squadra. Il resto lo lascio al mio agente, finiamo la stagione nel migliore dei modi e poi vedremo".



A Sky Sport poi ha aggiunto: "L'Inter mi voleva e non mi ha preso? E' una piccola rivincita. Futuro? Non so dove giocherò, vedremo".