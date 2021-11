Il Manchester United è vicino a siglare un accordo di condivisione di azioni per i suoi tifosi in seguito alle proteste della Super League Europea. Secondo quanto riporta SkySport l’obiettivo sarebbe quello di emettere una prima tranche di azioni di proprietà dei tifosi. Il club è quotato alla Borsa di New York.



Queste azioni sarebbero strutturate come una nuova classe di azioni con gli stessi diritti di voto delle azioni di classe B di proprietà dei membri della famiglia Glazer. Le azioni avranno dieci volte il diritto di voto delle azioni ordinarie detenute dalla maggior parte degli investitori.