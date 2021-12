Nuove misure anti-Covid per il calcio francese, che ha deciso di ridurre la capienza degli stadi a 5000 spettatori, almeno per le prossime tre settimane. Lo ha annunciato il primo ministro Jean Castex dopo l'aumento di casi positivi al coronavirus nel Paese.



QUANDO ENTRA IN VIGORE - Il decreto entrerà in vigore il 3 gennaio e sarà valido per gli spettacoli all'aperto, tra i quali sono incluse anche le partite di calcio; negli spazi chiusi la capienza è stata ridotta a 2000 persone. In ogni locale, al chiuso o all'aperto, è vietato il consumo di bevande e cibo.