Il 2021 per il Napoli non si sta chiudendo nel migliore dei modi. Oltre i risultati arrivano anche le notizie extra campo che preoccupano Luciano Spalletti. Dopo Insigne e Fabián Ruiz, oggi anche Lozano è risultato positivo al Covid-19. Ecco il comunicato del Napoli:



Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.