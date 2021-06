Nuovi problemi per Suning in Cina. Secondo quanto emerso da alcuni organi di stampa ed esperti di alta finanza, Suning Appliance Group Co. e in particolare la persona di Zhang Jindong è stata citata in giudizio e multata dal Tribunale di esecuzione - Tribunale Intermedio del Popolo - con una sanzione di 3.082 miliardi di yuan (circa 400 milioni).



Il 2 giugno scorso, Suning.com aveva annunciato l'accordo con lo Jiangsu New New Retail Innovation Fund (fondo statale) con un trasferimento di 520 milioni di azioni al prezzo di 6.12 yuan cadauna e questo investimento è oggi sotto la lente d'ingrandimento del tribunale. Insieme a Zhang Jindong, citati in giudizio anche​ Liu Yuping, Suning Appliance Group Co., Ltd., e Suning Real Estate Group Co., Ltd. Tutte le parti in causa hanno avviato le pratiche per il ricorso alla seconda Corte intermedia di Pechino.