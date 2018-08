L'ingresso di Elliott ha ridato una stabilità societaria al Milan, l'obiettivo è quello di riportare il club verso una dimensione europea di livello. L'inserimento di professionalità riconosciute come quelle di Leonardo e Maldini non saranno le ultime, resta da riempire la fondamentale casella dell'amministratore delegato attualmente occupata da Paolo Scaroni. Secondo quanto appreso da calciomercato,com, l'hedge fund americano non ha particolare fretta ma nelle intenzioni il prossimo mese sarà dedicato a consultazioni più concrete con i due candidati che rispondono ai nomi di Ivan Gazidis dell'Arsenal e Umberto Gandini della Roma.

GAZIDIS SCELTA DI SINGER - Il preferito di Gordon Singer rimane il dirigente sudafricano, ma di passaporto inglese. C'è già stato un contatto diretto dove è stata formalizzata una bozza di offerta da 4 milioni netti a stagione. Il progetto di Elliott sarebbe così strutturato: Gazidis prenderebbe tutta la delega commerciale, a Leonardo il ruolo di uomo mercato mentre Maldini è il responsabile dell'area tecnica con particolare attenzione e vicinanza a squadra e allenatore.

PROBLEMA ARSENAL - Gazidis per il momento non ancora dato una risposta definitiva. Questo perchè non sarà una missione facile quella di liberarsi dall'Arsenal che ha già manifestato, con un comunicato ufficiale, la volontà di tenersi stretto il proprio amministratore delegato. Un messaggio per certi versi dovuto e che non ha fatto indietreggiare Elliott, ancora convinto di poter strappare il sì all'attuale dirigente dei Gunners.

GANDINI IN STAND-BY - Le quotazioni di Umberto Gandini sono in leggero ribasso, nonostante la grande voglia del dirigente della Roma di tornare al Milan. Secondo quanto risulta a calciomercato.com, Gazidis non escluderebbe a priori il suo ingresso. Resta da capire se quest'ultimo vuole assumersi l'onere dei rapporti con la Uefa in vista del voluntary agreement. Un ruolo che Gandini potrebbe svolgere alla perfezione essendo tra i membri della commissione delle competizioni per club. Questo particolare organo si occupa di modifiche, direttive, programmazione e regolamentazione dei tornei organizzate dall'Uefa.