Il nuovo decreto varato dal governoper contenere la crescita dei contagi daentra in vigore da domani, lunedì 15 marzo, fino al 6 aprile e introduce regole più severe, dalla chiusura di bar e ristoranti alla serrata dei negozi, fino all'abbassamento delle soglie per l'ingresso in zona rossa. In particolare, son state: l'intero territorio nazionale (tranne la Sardegna che è regione 'bianca') sarà sottoposto a regime di zona rossa, ma cosa si potrà fare e cosa no durante le festività?- In attesa dell'aggiornamento delle Faq da parte del governo, Il Corriere della Sera fa chiarezza su una Pasqua che sarà blindata come nel 2020. Niente tavolate a ristorante e casa, gli incontri saranno contingentati. Ci si potrà spostare solo per 'comprovate esigenze', ma, visto che gli spostamenti fuori regione saranno vietati e quelli entro i confini regionali sono consentiti una sola volta al giorno e verso abitazione privata. I parchi resteranno aperti, ma visto il divieto di uscire se non per motivi di lavoro, urgenza o salute non sarà possibile visitarli per gite di piacere.: non sarà possibile farne per turismo, almeno nei giorni 3, 4 e 5 aprile. Anche qui vige la regola degli spostamenti consentiti solo per 'comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute' e. Non esistono limitazioni per quanto riguarda il colore di partenza della regione, la limitazione più riguardare il Paese di destinazione che può condizionare il rientro e un eventuale periodo di quarantena. Possibile prendere un aereo da un aeroporto di un'altra regione.- Non è ancora del tutto chiaro invece il discorso relativo alle seconde case, non essendoci un passaggio specifico nel decreto legge del governo Draghi e per il quale si aspetta un aggiornamento sulle Faq.(esibendo una copia del contratto o autocertificandolo). Tuttavia, alcune ordinanze regionali e comunali possono vietare di raggiungere le abitazioni di vacanza.