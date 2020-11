sulle misure anti, che dal 4 dicembre sostituirà quello attualmente in vigore, che scade il 3. In estrema sintesi, l'idea del Governo guidato dae è questa: a Natale spostamenti tra regioni vietati, anche in zona gialla, e scuole chiuse fino a gennaio.Il confronto continua oggi, come riferisce Corriere.it, ea governatori e sindaci in vista del Dpcm del 4 dicembrementre si cerca di vaccinare le persone"."Altri sacrifici sono necessari — dice Conte —. Sarà un Natale diverso, o a gennaio rischiamo un alto numero di decessi". Vediamo, riprendendo le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, quali sono i punti caldi della questione e le possibili decisioni che saranno prese su ciascuno di essi.Il sistema rimane impostato su tre fasce di rischio. Sulla base dei criteri del Dpcm del 3 novembre venerdì Lombardia e Piemonte potranno lasciare la zona rossa per quella arancione. Il tema di cui Conte ha discusso con i capi delegazione è come dosare le nuove restrizioni, necessarie a scongiurare una nuova esplosione di contagi. La linea di Speranza è quella di "potenziare la zona gialla".I presidenti delle Regioni non vogliono saperne di riaprire i licei prima del 7 gennaio. Il loro stop unanime è in sintonia con la prudenza invocata dal ministro della Salute. Resta da convincere la ministra Azzolina, che invece vorrerebbe riaprire prima delle vacanze.Per convincere i presidenti ad accettare la chiusura dei confini tra regioni, Speranza ha ricordato il picco di spostamenti a Ferragosto: "No al liberi tutti". Rimane la possibilità di tornare a casa, per il resto le deroghe saranno limitate a pochi «casi di necessità», come andare dai genitori anziani o da un nonno rimasto solo, sempre con autocertificazione.L’idea è che bar e ristoranti debbano chiudere alle 18 anche durante le feste. Ma le Regioni protestano. Ancora da decidere l’orario dei negozi. Chi sperava in un allentamento del coprifuoco resterà deluso. Coprifuoco alle 22 anche a Natale e a Capodanno, insomma."Il sistema delle vacanze invernali riaprirà quando l’epidemia si sarà raffreddata", ha detto Boccia agli enti locali, promettendo ristori "per tutte le attività che non potranno aprire".