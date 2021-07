La Juventus continua a muoversi per portare avanti la trattativa per Manuel Locatelli. Il club bianconero la prossima settimana incontrerà nuovamente l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali. Sul calciatore attualmente impegnato con la Nazionale italiana a Euro2020 ci sono diversi club europei, ma la sua volontà di vestire la maglia bianconera potrebbe essere decisiva. Per abbassare il costo elevato del cartellino del giocatore, Juventus e Sassuolo dovranno individuare alcuni giovani da inserire come contropartita. I nomi più gettonati al momento per un trasferimento in Emilia sono Dragusin e Felix Correia.