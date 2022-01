Si cambia. Tra le novità proposte dal presidente federale Gravinacioè quel valore che determina il rapporto tra attività e passività correnti, di fatto quanto i club contano di incassare e di dover pagare nell’arco di dodici mesi. Oggi quell’indice condiziona le operazioni di mercato ma dall’anno prossimo diventerà solo una condizione da rispettare per ottenere la licenza nazionale.i. Ma diventerà un parametro sempre più rigido."Salirà fino al valore di 1 nell’arco dei prossimi 3-4 anni - ha spiegato Gravina - Non sarà più un indice che impedirà o consentirà le attività di calciomercato, ma un indice legato all’ammissione al campionato". Tutto questo diventerà una norma a partire dalle prossime iscrizioni ai campionati, una mossa per avere un controllo più severo nei confronti di chi non ha i conti in ordine.Intanto la Lega Serie A si aspetta segnali dal Governo sul fronte capienza negli stadi. Il limite a 5 mila ingressi ha creato un ulteriore danno economico ai club, già in difficoltà per la pandemiaEsclusa la Bundesliga, che continua ad avere forti limitazioni, in Premier League è al 100%, la Ligue 1 arriverà alla stessa percentuale dal 2 febbraio, la Liga è invece al 75%.