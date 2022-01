Dopo aver recitato due volte con il regista(nel film "Gli anni più belli" nel 2020 e nella serie tv "A casa tutti bene" nel 2021),quest'anno interpreterà Teresa, la protagonista del nuovo film di Stefano Chiantini: "Il ritorno".Da questa settimana su Amazon Prime Video è disponibile la, che nel primo romanzo "Questa non è una canzone d'amore" cita il magnate russo proprietario del Chelsea: "Sai cos'ha fattoquando ha scoperto che volevano farlo fuori?e così facendo si è istantaneamente messo sotto le luci di tutti i media del mondo e a quel punto nessuno l'ha più potuto toccare. Allora io vorrei, comunque no...".Nel secondo romanzo "Di rabbia e di vento" compare anche. Non è la prima volta per il cantante vincitore di X Factor nel 2013, che quest'anno torna al Festival di Sanremo con il brano "Inverno dei fiori" cinque anni dopo il quarto posto raggiunto con "Il diario degli errori". Infatti aveva interpretato il giovane e problematico Giacomo in un serie tv su Rai Uno: "La compagnia del Cigno". Quest'anno reciterà pure nel film "Amanda" diretto dalla regista Caterina Cavalli.. La prima, annunciata da Amadeus come super-ospite di una serata al Festival di Sanremo così come i Maneskin e Cesare Cremonini, sarà protagonista di un nuovo film Amazon Original scritto e diretto da Ivan Cotroneo. Il rapper sardo farà il ruolo di un criminale in una nuova serie targata Sky: "Blocco 181", girata nelle periferie milanesi delle baby-gang. L'attaccante svedese del Milan sarà Antivirus nel nuovo film di: The Middle Empire.Intanto in Serie B il Como ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo dal Valencia dell'attaccante esterno spagnolo Alex(classe 1998), che ha firmato un contratto fino a giugno 2024. Un altro Blanco, il cantante-rivelazione del 2021, sarà in gara sul palco dell'Ariston insieme a, vincitore tre anni fa al Festival di Sanremo con "Soldi".