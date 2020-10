Apple ha presentato ufficialmente i nuovi modelli dei iPhon. Iphone 12 sarà isponibile in 5 colori diversi (blu, verde, nero, bianco e Product Red), monta uno schermo in Super Retina XDR che occupa più spazio sulla superficie frontale rispetto ai suoi predecessori. Questo permette di avere un display più ampio, 6,1 pollici, mantenendo all’incirca le stesse dimensioni della scocca. Come scrive Corriere.it gli iPhone 12. Tutto questo grazie a una nuova modalità, chiamata Smart Data, nonché grazie al nuovo processore A14 Bionic, costruito “in casa” dalla stessa Apple con un processo a 5 nanometri, che punta a velocizzare e rendere efficiente l’attività di gioco così come la produttività su iPhone 12. Il chip A14 Bionic lavora insieme al Neural Engine a 16 core che si occupa delle attività di machine Learning ed è capace di completare 11 trilioni di operazioni al secondo.Il secondo prodotto è iPhone 12 mini e, anche se più piccolo, ha le stesse identiche caratteristiche del suo fratello maggiore. Lo schermo misura 5,4 pollici.: al vetro sono aggiunti nano-cristalli di ceramica che, afferma Apple, garantiscono una resistenza 4 volte superiore in caso di caduta. Gli altri due modelli, i Pro, si collocano al vertice della gamma, affiancando i già completi ma più basici iPhone 12 e iPhone 12 Mini. Tutte le versioni sono comunque dotate della connessione 5G, nonché del nuovo design che riprende quello degli storici iPhone 4, 4S e 5: i bordi sono piatti. Nel caso di iPhone 12 Pro, troviamo quattro colorazioni: grafite, argento, oro e una novità, il blu pacifico.. Ma è un po’ più pesante e resistente, perché ha la scocca in acciaio inossidabile, oltre al già citato Ceramic Shield presente anche su 12 e 12 mini. Migliorata l’impermeabilità: la certificazione è sempre IP68 ma ora può resistere fino a 6 metri di profondità per mezz’ora. L’altra grossa differenza è nelle fotocamere. Rispetto all’11 Pro migliorano tutte e 3 le camere (grandangolare ora con obiettivo a sette elementi e apertura ƒ/1.6, con prestazioni del 27% superiori per foto e video in ambienti poco illuminati; ultra-grandangolare con un campo di visione di 120°; teleobiettivo ora con zoom ottico 4X).Non è solo più grosso, è il vero top di gamma della famiglia, grazie a qualche dettaglio superiore a tutti i fratelli. Intanto c’è lo schermo più grande mai visto su un iPhone, un 6,7 pollici con oltre 3,5 milioni di pixel. Ottimo per chi consuma molti contenuti video o vuole giocare.a partire da 939 euro nei tagli da 64, 128 e 256 Giga. I pre-ordini partono dalle 14.00 del 16 ottobre, sarà disponibile dal 23 ottobre.a partire da 839 euro nei tagli da 64, 128 e 256 Giga. I pre-ordini partono alle 14.00 del 6 novembre, sarà disponibile dal 13 novembre.a partire da 1.189 euro nei tagli da 128, 256 e 512 Giga. I pre-ordini partono dalle 14.00 del 16 ottobre, sarà disponibile dal 23 ottobre.: a partire da 1.289 euro nei tagli da 128, 256 e 512 Giga. I pre-ordini partono alle 14.00 del 6 novembre, sarà disponibile dal 13 novembre.