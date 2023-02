Oggi la FIFA ha definito nel dettaglio quante squadre parteciperanno al nuovo Mondiale per Club: sui 32 posti totali, 4 saranno assegnati a squadre africane, 4 a squadre asiatiche, 4 per formazioni che proverranno dal centro/nord America, 6 dal Sudamerica, una dall'Oceania, una per la Nazione ospitante e ben 12 per l'Europa. Il torneo si giocherà tra giugno e luglio 2025, proprio come il Mondiale per nazionali.



A DICEMBRE... - In attesa del nuovo format nel 2025, la FIFA ha ufficializzato che l'edizione 2023 del Mondiale per Club si giocherà in Arabia Saudita dal 12 al 22 dicembre.