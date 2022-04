Il gigante del collezionismo sportivo Topps ha siglato un accordo per diventare il partner esclusivo di UEFA Euro 2024.Segnando l’inizio di una nuova era dopo 40 anni di attività, a partire dal 2022 Topps diventerà il fornitore di sticker, trading cards e collectables ufficiali legati a UEFA EURO e alle altre competizioni delle squadre nazionali UEFA.Topps ha celebrato l’accordo con una nomina molto ‘speciale’: la firma di José Mourinho nelle vesti di ambasciatore e Sticker Manager.“Questo è un evento più che speciale per noi. Ecco perché abbiamo selezionato nientemeno che lo Special One, José Mourinho. José è una vera leggenda e uno dei più grandi nomi del calcio europeo”, ha affermato Patrick Rausch, Chief Marketing Officer EMEA di The Topps Company.“Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con José nelle vesti di nostro testimonial e il lancio del video della campagna, un evento che dimostra che anche gli spot delle aziende di adesivi possono essere divertenti e simpatici”.Già partner ufficiale della UEFA Champions League™ e di tutte le altre competizioni UEFA per club, Topps e UEFA hanno annunciato oggi una partnership per UEFA EURO 2024™, UEFA EURO 2028 e altre competizioni per squadre nazionali UEFA, tra cui le finali della UEFA Nations League e di UEFA Women’s EURO 2025.Topps, che all’inizio di quest’anno è entrata a far parte di Fanatics, una piattaforma digitale sportiva leader a livello mondiale, diventerà il nuovo e ufficiale partner licenziatario di UEFA dal 2022 al 2028.