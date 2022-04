Nelle ultime settimane tante voci di mercato si sono rincorse per Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma non sta trovando la via giusta per il rinnovo del suo contratto con il club giallorosso, e, per questo, club come Juve, ma anche Napoli si sono affacciate alla finestra per sondare il terreno per lui. Mourinho, però, non vorrebbe perderlo perché lo ritiene un jolly fondamentale per la sua rosa e sta spingendo per trovare un'intesa.