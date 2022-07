Continua a tenere banco il discorso legato al nuovo stadio per Inter e Milan. Il comune di Milano ha respinto i due referendum per il nuovo San Siro. Entrambi non hanno infatti la fattibilità tecnica e contabile per essere ammessi. L'argomento del primo referendum era la salvaguardia del Meazza, senza quindi la costruzione di un nuovo stadio ma con la ristrutturazione dell'impianto e della zona circostante. Nel secondo invece, si chiedeva di annullare la delibera della giunta comunale con cui, a novembre, è stato dichiarato l’interesse pubblico riguardo il progetto del nuovo San Siro.



GLI OSTACOLI - Per quanto riguarda il primo referendum, nonostante sia in linea teorica possibile mantenere l'attuale stadio, i problemi nascerebbero dalla ristrutturazione che non permetterebbe l'utilizzo dell'impianto da parte di Inter e Milan durante i lavori. In più, ci sarebbe una forte riduzione della capienza dello stadio, non in linea con i nuovi impianti moderni. Entro il 3 agosto, il Collegio dei Garanti esprimerà il proprio giudizio vincolante sull'ammissibilità o meno dei due referendum.