Giuseppe Sala torna a parlare del nuovo stadio a San Siro. Il sindaco di Milano ha dichiarato a margine della cerimonia di consegna delle Onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana: "Se Inter e Milan stanno guardando altre aree ovviamente è legittimo, ci mancherebbe altro. Però vorrei un incontro, farò il punto oggi con la mia squadra anche per capire come relazionarci con i club. Non c'è ancora alcun incontro in programma, ma credo che lo faremo. Io continuo a essere ottimista e positivo, perlomeno dalle squadre vedo un'apertura al dialogo".