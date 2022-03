Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non ci sta e ribatte alle ultime indiscrezioni di giornata de La Gazzetta dello Sport sul desiderio di Inter e Milan di interrompere la discussione del progetto per la realizzazione della Cattedrale a fianco di San Siro per edificare il nuovo stadio altrove. Il primo cittadino ha deciso di pubblicare sulla propria pagina Instagram un documento che attesterebbe come i due club siano al lavoro per presentare un nuovo dossier, propedeutico all'avvio del dibattito pubblico coi comitati dei residenti dell'area di San Siro, che hanno contestato a più riprese l'iniziativa.



LE PAROLE - Sala conclude poi il suo post con un messaggio sibillino rivolto proprio ai rappresentanti di Inter e Milan: "O la Gazzetta è solo alla ricerca del “titolo”, oppure le squadre a me dicono una cosa (anzi la scrivono) e ad altri danno una versione diversa. Avendo tra le mani un atto ufficiale voglio pensare di più alla prima ipotesi". Si attende a questo punto una presa di posizione da parte delle due società in merito ad una vicenda che sta assumendo i contorni della telenovela.