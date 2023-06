Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è intervenuto ieri in Consiglio comunale per parlare del progetto del nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero realizzare e ha replicato alle accuse, che arrivano anche da parte della maggioranza, di non avere gestito nel modo corretto la situazione. “A– ha spiegato Sala -. Noi possiamo continuare a dibattere tra di noi ma siccome non è un’opera pubblica ma privata non è che possiamo fare finta di ignorare che ci sono degli attuatori.Non state dando un contributo”.“Allora io preferisco che voi diciate che siete contro lo stadio, che non va fatto. Almeno c’è un elemento di chiarezza, io non voglio fare il paladino delle squadre ma voglio essere pragmatico. Se volete che lo stadio non venga fatto ditelo ma secondo me non è la soluzione giusta per Milano”, ha aggiunto. Sala ha poi parlato dell’impossibilità di tenere due stadi, il Meazza e un nuovo impianto vicino, perché sarebbe “inaccett