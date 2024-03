È andato in scena questa mattina alle 9 l’incontro a Palazzo Marino tra Inter, Milan, WeBuild e il sindaco di Milano, Beppe Sala. È stato un confronto durato circa un’ora e al termine del quale nessuno ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale, anche se filtra qualcosa in merito a quello che è stato lo scopo dell’incontro.

LA SCADENZA - Da WeBuild è sempre filtrato ottimismo circa la ristrutturazione di San Siro, ma nel confronto di oggi si sono limitati ad ascoltare le esigenze dei due club senza ancora esprimersi. Prima studieranno la fattibilità della richiesta di Milan e Inter, che chiedono di non perdere incassi durante i lavori. Ci saranno altri incontri ma l’obiettivo è quello di avere una risposta definitiva da tutte le parti entro e non oltre la fine di giugno.



I PUNTI CARDINE - Nell’incontro sono stati quindi definiti i punti principali che sono i seguenti: progetto moderno e sostenibile, limitata perdita dei posti durante i lavori di ristrutturazione e costi contenuti. Se questi presupposti saranno rispettati, il sindaco confida nel sì dei due club. Da parte di Inter e Milan, invece, filtra il solito pessimismo in merito alla questione.