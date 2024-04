Nuovo scandalo in Premier League: arrestati due giocatori per violenza sessuale

Redazione CM

un' ora fa



Un nuovo scandalo rischia di travolgere la Premier League. Secondo quanto viene riportato in esclusiva dal Daily Mail, due calciatori del massimo campionato inglese, entrambi di 19 anni e appartenenti allo stesso club, ma le cui generalità non sono state rese note, sono finiti nel mirino della giustizia britannica per violenza sessuale.



L’ACCADUTO – Il Daily Mail specifica come entrambi sono stati arrestati lo scorso fine settimana e sono stati assicurati alla giustizia, ma sono stati rilasciati su cauzione. L'identità dei due calciatori non è stata rivelata, ma sono stati accusati di reati sessuali. Le autorità locali sono intervenute dopo aver ricevuto la denuncia da parte della presunta vittima, che ha dichiarato di avere subito la violenza nella serata di venerdì 19 dentro all'interno dello stadio del club, prima di una partita. Secondo le informazioni dei media britannici, uno degli indagati è stato fermato dalla polizia direttamente nello stadio e ha passato la notte in commissariato, dove è stato interrogato dalla polizia. L'altro giocatore, invece, è stato arrestato il giorno dopo e successivamente interrogato dagli agenti. Entrambi sono stati rilasciati su cauzione, ma l’indagine è ancora in mano alla polizia. Al momento, non ci saranno dichiarazioni ufficiali da parte della società – ancora anonima – interessata.