All’Emirates Stadium si gioca il derby di Londra tra, valido per il recupero della 29esima giornata di. Gunners che vogliono difendere il primato in classifica in coabitazione con il Liverpool (a +1 sul Manchester City) in questa classica stracittadina. Di contro i Blues, trascinati da Cole Palmer, cercano di rientrare in corsa per una qualificazione alle prossime coppe europee.(4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Tomiyasu; Rice, Partey, Odegaard (c); Saka; Trossard, Havertz. Allenatore: Arteta.(4-3-3): Petrovic; Gilchrist, Disasi, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez, Gallagher (c); Madueke, Jackson, Mudryk. Allenatore: Pochettino.

