e dunque a cittadini che nella maggior parte dei casi non avevano alcun diritto di riceverli, almeno per il momento.. L’8% è stato destinato agli ospiti delle Rsa, mentreSi tratta dell’ennesimo record negativo perper il clamoroso errore nel calcolo dell’RT con cui sono stati sovrastimati i positivi Covid, condannando la Lombardia a una settimana in più di zona rossa evitabile.attraverso una nota ufficiale nella quale si afferma che le dosi finite ai non sanitari sono state “appena” 54mila su 256mila somministrate, il 21,1%, contro il 67,2% andate ai sanitari, mentre 30 mila dosi, pari all'11,7% del totale sarebbero andate a ospiti di strutture sanitarie e sociosanitarie.Non sono invece “morbide” le reazioni derivanti dal mondo della medicina ed in particolare da parte di“Una cosa incomprensibile su cui sarà necessario fare verifiche”.Ancora una voltasi ritrova dinanzi a forti critiche e contestazioni. Sicuramente questa vicenda merita ulteriori indagini e conferme, ma se i dati saranno corretti le polemiche non tarderanno a piovere sul Governatore già accusato di non riconoscere, e per certi versi negare, la realtà dei fatti ed in molti continuano a domandarsi: “Cosa deve succedere ancora perché quest'uomo e questa giunta liberino per sempre i lombardi da questa catastrofe innaturale”?