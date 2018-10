Luce verde per l'Atalanta. E' arrivato il via libera definitivo del Consiglio comunale di Bergamo al Piano per lo stadio. Felice il patron Antonio Percassi: "A maggio partiamo con i lavori: in tre tranche regaleremo ai tifosi uno stadio gioiello. Sarà stupendo, fidatevi. Ci stiamo lavorando da mesi con un team di progettisti per arrivare ad uno stadio top. Sarà il nostro regalo alla città e soprattutto agli straordinari tifosi dell’Atalanta" sono le parole riportate da L'Eco di Bergamo. I lavori riguarderanno in particolare le due curve, che verranno totalmente demolite e ricostruite. Saranno coperte interamente e avvicinate al terreno di gioco. Si partirà con la Curva nord, nel 2020 toccherà alla Curva Sud. La conferma arriva anche dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori, con un post su facebook: "Nuovo stadio di Bergamo: il Consiglio comunale approva il Piano attuativo e dà il via definitivo alla riqualificazione dell’impianto da parte dell’Atalanta. A maggio, alla fine del campionato, si aprirà finalmente il cantiere".