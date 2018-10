Continua la nona giornata di Serie A, dopo gli anticipi che hanno visto vincere il Napoli, pareggiare la Juventus e perdere la Roma. Si parte con il lunch match tra Frosinone ed Empoli, un match tra due neopromosse divise da quattro punti, che cercano punti vitali in chiave salvezza. Alle 15 il primo Chievo di Ventura ospita un'Atalanta in crisi di risultati, senza vittoria dal 20 di agosto, alla stessa ora il Bologna ospita il Torino di un Belotti a caccia di riscatto e la Lazio è di scena a Parma, sopresa in questo inizio di stagione.



Il nono turno domenicale prosegue alle 18 con l'impegno casalingo della Fiorentina contro il Cagliari e si chiude in serata con il derby di Milano tra Inter e Milan, il numero 169 in Serie A, il 222 considerando tutte le competizioni.