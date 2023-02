Il viaggio di Gerry Cardinale in Italia per la Champions League del Milan è servito anche a farsi un'idea chiara di come portare avanti il discorso stadio. Il club rossonero spinge per avere il via ad inizio aprile per un progetto che sia definitivo e se non sarà a San Siro, secondo la Gazzetta dello Sport, si fa sempre più avanti l'ipotesi Sesto anche soltanto per il club milanista senza l'Inter accanto.