Grande fastidio. E' il sentimento dell'Inter nei confronti del Milan sul tema nuovo stadio. La parte nerazzurra di Milano è profondamente irritata con il Diavolo, che avrebbe parlato in pubblico e per mezzo stampa del nuovo impianto, senza portare avanti una linea comune. Secondo quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport già prima dell’arrivo in città di Cardinale per il match di andata degli ottavi di finale Champions League con il Tottenham, l, senza dimostrare quella coesione che serve in questa fase., una scortesia istituzionale che la famiglia Zhang non si aspettava. Per questo la rottura non è mai stata così vicina.Con l'addio di Elliott, con la quale i rapporti sono sempre stati buoni, e l'arrivo di RedBird è cambiato tutto. Anche negli ultimi lavori sul dossier Cattedrale, iniziati nelle prime settimane del 2023 all’indomani delle nuove richieste del Consiglio comunale di Milano, la partnership tra le milanesi sembra essersi arenata, e rischia di interrompersCon Zhang che non è disposto ad aspettare all’infinito un eventuale passo ufficiale del Diavolo verso la separazione.Per i nerazzurri restare a San Siro resta la priorità: se con il Comune non si troverà l’accordo e RedBird alla fine sceglierà davvero di andare da soli,, nemmeno in caso di importanti lavori di ammodernamento, anche i nerazzurri cercheranno un’altra zona dove costruire la nuova casa.