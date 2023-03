Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha commentato l'iniziativa di oltre tremila persone che ieri hanno organizzato una catena umana intorno all'ippodromo La Maura per protestare contro la possibilità che sull'area venga realizzato il nuovo stadio del Milan: "Finché il Milan non viene da me e non mi porta un progetto non posso continuare a commentare ipotesi che non so se sono vere o non vere. Se il Milan ha altre idee le ascolterò, ma quando porteranno un progetto", riporta Gazzetta.it.



ALTERNATIVE - Eventuali alternative? Il Milan, nell'ultimo incontro istituzionale tra Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del club rossonero, e Sala aveva comunicato l'intenzione di percorrere piani alternativi e separati dall'Inter, viste le difficoltà sul progetto del nuovo San Siro. Sala aggiunge: "Aspettiamo che il Milan venga, perché a oggi il percorso certo è quello per lo stadio di fronte al Meazza".