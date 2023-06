Primo passo importante per il nuovo stadio del Milan. Come riporta l’edizione odierna de Il Cittadino. Si tratta di una sorta di intesa preliminare tra privati per la cessione del pacchetto di permessi urbanistici che gravitano sul comparto San Francesco.tenuto conto che, il via libera del Comune, Sportlifecity ha dovuto attendere che si concludesse un iter di circa quattro anni che è stato in gran parte assorbito dalla fase istruttoria gestita dai tecnici del municipio.In particolare, sarebbe stato firmato un documento che guarda alla cessione alla società rossonera dell’operazione detta Sportlifecity, che prevede una cittadella dello sport da circa 150 milioni di euro sui 300mila quadrati di terreno del San Francesco.. Per tradurre in realtà l’impegnativo del club è necessaria comunque una variante che dovrà varare l’amministrazione comunale. E intanto l’esecutivo in carica in questa fase non si è ancora espresso rispetto alla volontà di procedere con l’iter dal momento il sindaco nei giorni scorsi ha nuovamente sottolineato che per il momento hanno avuto luogo esclusivamente tavoli tecnici tra le parti.Il Milan pensa di costruire nell'area San Francesco l’impianto che il club vorrebbe inaugurare nel 2028 o nel 2029, quando festeggerà 130 anni., due delle arterie di grande scorrimento della città e sarebbe la porta della città, il primo grande edificio visto da chi arriva a Milano in auto da Sud. Senza contare che potrebbe essere raggiunto anche con metropolitana e ferrovia. Uno stadio vicino all'autostrada, come quello del Bayern Monaco, l'Allianz Arena, inaugurato nel maggio 2005. Un particolare rilevante per i naming rights, la sponsorizzazione legata al nome.