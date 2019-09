Milan e Inter hanno presentato oggi i due progetti per la realizzazione del Nuovo Stadio Milano che prenderà il posto dell'attuale Giuseppe Meazza in San Siro. Vi presentiamo il secondo progetto in corsa, quello realizzato dal gruppo Populous e intitolato "La Cattedrale"



Ecco il comunicato:

La Cattedrale sarà il migliore stadio d'Europa. Dotato delle tribune più suggestive e vicine al campo da gioco e con spazi dedicati a tutti i Milanesi, lo Stadio diverrà la vera Casa per i leggendari club del Milan e dell’Inter.



Lo stadio non sarà un generico impianto dove si disputano solo delle partite, ma nascerà dall'anima più storica e intima del capoluogo lombardo, prendendo ispirazione da i due luoghi più iconici di Milano, il Duomo e la Galleria.



Sarà lo stadio di Milano, per Milano. Una nuova icona della città, situata nel distretto dello sport e dell'entertainment più sostenibile d'Europa.