Un nuovo stadio per Inter e Milan, il dialogo riparte. A margine di una conferenza stampa, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha confermato che presto ci sarà un nuovo confronto con le due società per affrontare la questione di un nuovo impianto a San Siro: "Credo che settimana prossima incontrerò le squadre, ci stiamo sentendo, quindi come promesso ripartiremo con il dialogo".