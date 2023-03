giocatore dello, si è raccontato in una lettera scritta insieme a ‘Cronache di spogliatoio’."La scorsa stagione mi ero arenato. Non vedevo l’ora finisse, dovevo resettare. Ne sentivo il bisogno. Finito il campionato, ho chiamato il mio preparatore atletico e gli ho detto: ‘Vieni in vacanza con me, devi farmi andare a mille il prossimo anno’. Su una spiaggia di Mykonos, alle 11 di mattina, non c’è molto da cercare. Bottiglie, orecchini, divanetti che si riposano in attesa che i ragazzi si sveglino e tornino a ballare. Ci sono tutte le carte in regola per rilassarsi, finalmente. C’eravamo io e Steve a fare allenamento: due al giorno, mattina e pomeriggio. Nel mezzo mare, divertimento e riposo. Dietro ai miei gol di questa stagione, c’è il cambio di mentalità che ho maturato in quei giorni. Mi alzavo dopo essermi assicurato il giusto riposo, e dopo una corretta colazione andavo in spiaggia. Indossavo il paracadute e correvo controvento, per fare forza. Avevo appena perso un anno. E un calciatore ha gli anni contati"."Il momento in cui sono stato più vicino a mollare tutto è stato su un treno diretto a Francavilla, in Puglia. Mamma mia, avevo fatto una marea di provini. Riavvolgo il nastro: sono nato in Angola e cresciuto in Francia. Del mio paese natale, Buco-Zau, non ricordo molto. Sono maturato nelle periferie francesi, dove perdersi è un attimo. Cosa mi è rimasto di quel retaggio? Non lo so. Sono andato al Troyes che ero un ragazzino, ho fatto perfino un provino al Crystal Palace. Il primo di una lunga serie. Ovunque andavo, mi dicevano di no. Il mio procuratore, Didier Pingisi, mi fece avere un’occasione con la Cremonese: giocammo il Trofeo Dossena, ma anche lì niente. Ne ho fatti di test, tanti. Alla fine sono andato in Portogallo, all’Académica. Segno all’esordio, in coppa, contro il Porto. Avevo 18 anni, per me non c’era spazio. L’anno successivo scendo in terza serie, sempre in Portogallo. Fermata: Sertanense. Segno, ma la società non è a posto economicamente. Riparte il giro dei provini. Mi rifiuta anche il Perugia. Ero esausto, il posto giusto per Nzola sembrava non esistere. Da nessuna parte. In Italia o altrove. Dissi: ‘Basta, torno in Francia’. Il mio procuratore mi telefonò: ‘Mbala, fermo. C’è l’ultima occasione. Si chiama Virtus Francavilla, sono riuscito ad avere un provino’. Partimmo in treno: 7 ore di viaggio, infinite. Io ero demotivato, lui mi disse: ‘Questa è la tua prima finale di Champions League’. Ci fermavamo di continuo, in ogni paesino sulla costa. Il tempo non passava mai, le ansie mi salivano a gola. Non per la prestazione che avrei dovuto fare, ma per la sensazione di sconforto che mi tenevo dentro. Sarei tornato in Francia, a fare chissà cosa. Quel giorno, la Virtus giocava un’amichevole contro il Monopoli. A un certo punto, la gara venne interrotta. Pioveva, ma niente di che. Quel giorno, sugli spalti, c’era un uomo: Stefano Trinchera. Era il ds di quella squadra, oggi è al Lecce. Non ho mai capito cosa sia successo fino a qualche settimana fa, quando proprio su Cronache ho letto la sua intervista. Come vi raccontavo, non pioveva troppo. Lui mi vide, rimase folgorato. Per paura che ci fossero altri scout sugli spalti, con la scusa dell’acquazzone entrò in campo e convinse l’arbitro a interrompere tutto. ‘Piove troppo’, ma non era vero. Chiamò il presidente Magrì, che era in vacanza, pregandolo di tornare e firmare il mio contratto. Accadde tutto in poche ore. Io ricordo solo che era un sabato ed ero scoraggiato. In confusione, ma era la svolta".Quando firmai con il Carpi, ero convinto di essere da A. E invece non ero pronto nemmeno per la B. Fu un disastro e tornai indietro. In prestito a Trapani con Vincenzo Italiano: ‘Devi smetterla di correre a giro per il campo e sprecare energie’. Appese nello spogliatoio una scritta: ‘Nessun limite, solo orizzonti’. Vedere l’obiettivo Serie A non era più così complicato. Alla Virtus Francavilla avevo preso 8 giornate di squalifica per una reazione sbagliata. A Carpi stavo fuori. E a dir la verità, anche a Trapani inizialmente il campo lo vedevo poco. Andavo da Italiano e gli dicevo: ‘Cavolo, è la Serie C e non gioco?’. Mi chiedevo se fossi scarso, non riuscivo a capire. Ma quei mesi mi hanno fatto maturare: presi coscienza del fatto che non fosse tutto dovuto, dovevo faticare e lavorare per avere un posto in squadra.Ho capito che la storia stava tornando sui propri binari il 6 agosto 2023, circa un mese dopo la spiaggia di Mykonos. Esordio stagionale, in Coppa Italia contro il Como. Verso la fine del primo tempo un pallone si impenna, Bourabia di testa lo smista per Gyasi. Sa che ho il difensore addosso, con un colpo di tacco senza guardare manda il pallone sopra le nostre teste. Faccio finta di prendere posizione per controllarlo, ma in realtà è una finta per smarcarmi e correre alle spalle dell’avversario. Tocco sotto, gol.