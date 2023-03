Il campionato non è ancora finito ma il Torino ha già cominciato a portarsi avanti per la sessione estiva di calciomercato: sono stati avviati i contatti di M'Bala Nzola, attaccante di proprietà dello Spezia che era stato cercato anche lo scorso gennaio.



Il centravanti piace molto al dt Davide Vagnati ma è apprezzato anche dal tecnico Ivan Juric. Il Torino non vuole superare dall'eventuale concorrenza e, per questo motivo, ha già iniziato a portarsi avanti con la trattativa con il club ligure.