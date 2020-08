. Ildi questa travagliata e lunghissima stagione diche finirà soltanto il 21 agosto, con la finale di ritorno dei playoff.che ha imparato a conoscere le sue magie e i suoi colpi di testa. Ma il ragazzo di Troyes è così, se gli dai fiducia ti porta in alto: vedere per credere i, decisivo per ribaltare il 2-0 del Bentegodi e scortare le Aquile alla, che potrebbe riportarle, dovein prestito con, poi esercitato:per un 23enne dallachesuo idolo da bambino:inizia a giocare proprio nel Troyes, prima di, e poi sbarcare, dove inizia a fare la fortuna della Virtus,con la maglia dei pugliesi. Tono pacato e sorriso sereno, sui suoi errori a inizio anno diceva: "In passato ho sbagliato, a La Spezia dimostrerò chi sono davvero". E lo sta facendo.Già, perché proprio durante la dura gavetta con la maglia della Virtus, dopo un'annata da trascinatore in Lega Pro,Rimediò un rosso nei minuti finali della partita contro il Livorno ecome riporta il comunicato: "Espulso per somma di ammonizioni, avvicinava l'arbitro e, dopo avergli rivolto espressioni offensive, gli pestava con forza il piede destro irridendolo e successivamente reiterando espressioni offensive; allontanandosi dal campo, rivolgeva ad un calciatore avversario frasi offensive e gli indirizzava uno sputo che lo raggiungeva a una guancia; al termine della gara, attendeva il passaggio del direttore di gara che rientrava negli spogliatoi e gli rivolgeva ulteriori e gravi espressioni offensive".- Il direttore tecnico spezzino Guido Angelozzi già ai tempi del Sassuolo lo voleva prelevare, prima che arrivasse ilad acquistarlo per 700mila euro: nel mercato di gennaio del 2019 non se lo è fatto scappare e lo ha messo a disposizione di Vincenzov. Pupillo di Faggiano e proprio dell'ex Verona, suoi ex ds e allenatore a Trapani, ha imparato ad essere più equilibrato, mentalmente e caratterialmente:, francese come lui, il quale ritiene che Nzola possa arrivare nel calcio che conta. Chissà, magari già l'anno prossimo...@AleDigio89