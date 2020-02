Oggi è stato il giorno della presentazione di Steven Nzonzi come nuovo giocatore del Rennes. Il centrocampista francese ha risposto anche a una domanda riguardante la sua partenza dalla Roma, in particolare se l'aver lasciato i colori giallorossi fosse stato legato alle dimissioni dell'ex direttore sportivo Monchi. "Sono stato fortunato a giocare 38 partite nella Roma. Ma dopo sono entrate in gioco altre condizioni... Non lo so. È una decisione presa dal club e da me. Penso ci sia un aspetto di business... Non posso aggiungere altro – la risposta del giocatore ancora di proprietà della Roma che ha poi proseguito - Il mio essere campione del mondo cambia un po' 'il gioco' perché si aspettano di più da te. Se la squadra non sta andando bene, alcuni giocatori vengono additati. Da parte mia credo che la stagione trascorsa a Roma sia andata bene"