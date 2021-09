Steven Nzonzi ha fatto le visite mediche in Qatar, le ha superate e ha trovato l'accordo con l'Al-Rayyan per un contratto triennale da tre milioni più bonus. Insomma è tutto chiuso a 3 giorni dalla fine del mercato arabo. La Roma quindi si libera di un esubero? Ancora no. La firma ancora non arriva perché il francese (tramite il padre e l’agente) continua a chiedere la buonuscita ai giallorossi, visto che ha un contratto fino a giugno. Soldi che la Roma - che già gli ha regalato il cartellino - non vuole ovviamente dargli. Un muro contro muro che non si sblocca da mesi. Il rischio beffa come in estate è ancora possibile.