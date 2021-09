Ieri Nicolò Zaniolo, rientrando negli spogliatoi dell'Olimpico, ha rivolto ai tifosi laziali che lo insultavano un gesto volgare. Si è prima toccato gli attributi, quindi ha fatto il gesto delle corna. La gestualità è stata vista e messa a referto dagli ispettori della procura federale con la reazione del classe '99 che quindi sarà presa ufficialmente in esame non tanto per i video circolati in rete, quanto per la segnalazione degli ufficiali.



COSA RISCHIA - A decidere sull'episodio sarà dunque il giudice sportivo della Serie A. La sanzione potrebbe passare da una semplice multa, di avvertimento, o addirittura una squalifica. Presto se ne saprà di più.