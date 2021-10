Steven Nzonzi ha lasciato la Roma per legarsi con un contratto biennale con l'Al Rayyan. Durante la conferenza stampa di presentazione Nzonzi si è detto soddisfatto di aver fatto questa scelta, andando in una formazione dove giocherà insieme a calciatori del calibro di James Rodriguez. "Ho ricevuto numerose offerte - ha detto l'ex Roma - ma ho scelto di venire all'Al Rayyan per vivere il paese dove si svolgeranno i Mondiali del 2022. Sono onorato di poter lavorare con Blanc, mi ricordo quando lo guardai in televisione durante la Coppa del mondo del 1998". Una nuova esperienza per Nzonzi, che adesso proverà, con le sue prestazioni, a contribuire alla risalita in classifica del Club, ottavo a tre punti dopo aver giocato le prime quattro partite di campionato.