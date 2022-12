Flavio O'Neill, figlio di Fabian, l'ex calciatore di Juve, Perugia e Cagliari morto ieri in Uruguay, ha dedicato un pensiero sui propri social al padre:



"Mi hai appena lasciato, vecchio... mi mancherai ogni giorno della mia vita perché sapevi quanto ti amavo e quanto ho dato per te. Grazie per avermi insegnato tante cose, una di queste e la più importante è stato valorizzare ogni dettaglio di questa vita.. sei andato in paradiso a lanciare tubi e palleggiare come ti piaceva.. anche se non ti ho qui fisicamente , sarai sempre nel mio cuore e ti ricorderò sempre per quello che sei stato con me.. ti amo moltissimo e come mi hai sempre detto, HASTA LA MUERTE MOSTRITO. R.I.P".