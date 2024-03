Obi Mikel, indizio mercato: 'Su Osimhen PSG e Man United, ma lui vuole il Chelsea. Lo sto convincendo'

Redazione CM

Grosso indizio di mercato dell'ex centrocampista del Chelsea John Obi Mikel che, intervistato durante il Web Summit Qatar, ha parlato del futuro di Victor Osimhen indicando una strada già tracciata ben precisa che porta il centravanti nigeriano del Napoli in Premier League verso i Blues.



VUOLE IL CHELSEA - "Penso che ci sia un genuino interesse da ambo le parti. Sono convinto che Victor voglia venire al Chelsea, ovviamente vuole seguire le mie orme e dei giocatori nigeriani che hanno giocato nel Chelsea, come Victor Moses, Celestine Babayaro".



LONDRA UNA CHIAVE - "E c'è anche Londra, una città fantastica: non c'è confronto con Liverpool o posti del genere".



HA TANTE PRETENDENTI - "Ha anche tanti club interessati a lui, come il PSG, il Manchester United, ma io sto spingendo, mandandogli messaggi, cercando di assicurarmi che nella sua mente ci sia solo un club: i Blues!".