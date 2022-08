Domink Szoboszlai non sta vivendo un grande momento nella sua carriera. Da quando è passato al Lipsia ha giocato poco e non ha brillato. Ieri nel match con il Colonia, un nuovo episodio che lo vede protagonista in negativo. Al 45’ infatti l’ungherese ha colpito volontariamente un avversario con una manata ed è stato espulso.