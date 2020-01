Cristian Obodo, ex centrocampista di Perugia, Fiorentina, Torino, Lecce e Udinese, è stato protagonista di due incidenti, uno di seguito all'altro. Queste le parole del nigeriano riportate da Goal.com: "Due giorni fa tornavo da Enugu dove ero andato a seppellire mio zio: questo è stato il primo incidente, il secondo è accaduto sabato. Ero su un'autostrada senza pedaggio e ho iniziato a frenare per evitare di finire su una buca, ma sfortunatamente mi sono ritrovato in un fossato in mezzo alla strada che mi ha fatto perdere il controllo della macchina. Siamo finiti vicino ad un pilastro salvandoci senza un graffio".