L'Atalanta di Gian Piero Gasperini si appresta a vivere la sua trentunesima gara di campionato, domani sera contro la Sampdoria (21,45 al 'Gewiss Stadium'). Oltre all'obiettivo stagionale (la qualificazione in Champions) per i nerazzurri possono aprirsi inaspettati lidi.



La sconfitta della Lazio a Lecce (2-1 per i salentini) di oggi, offre alla truppa nerazzurra un'occasione imperdibile: battere i genovesi significherebbe superare l'Inter - momentaneamente, fino all'impegno di giovedì contro l'Hellas Verona - e avvicinare la squadra di Simone Inzaghi a soli due punti. Bergamo sogna, ma prima c'è la Samp.