Occhio Atalanta, il Bayer Leverkusen non si ferma: pokerissimo e cinquantesima partita da imbattuti

Redazione CM

53 minuti fa



Il Bayer Leverkusen, che sfiderà l'Atalanta nella finale di Europa League, resta imbattuto anche nella sua cinquantesima partita stagionale. In casa del Bochum finisce 5-0. Decidono i gol di Schick, Boniface, Adli, Stanisic e Grimaldo.



LA PARTITA - Il Bochum parte meglio, ma già al 15' è costretto ad alzare bandiera bianca: Passlack viene sorpreso da un lancio lungo e stende Tella che era diretto in porta. Rosso diretto. Da quel momento per il Leverkusen è una passeggiata di salute. Appena prima dell'intervallo, il Leverkusen colpisce due volte: Schick, fra due avversari, colpisce di prima e batte Riemann. Pochi minuti dopo Tella guadagna un rigore che Boniface trasforma per il 2-0. Nella ripresa, al 76', il 3-0 è di Adli, prima delle reti di Stanisic e Grimaldo. Il Leverkusen rimane così imbattuto nella 50esima partita stagionale.